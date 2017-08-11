Медведев предлагает проанализировать возможность по снижению ипотечной ставки

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил Агентству по ипотечному жилищному кредитованию представить предложения по дальнейшему развитию ипотеки, включая снижение кредитной ставки.

"Нужно проанализировать новую реальность, которая складывается со ставками по ипотеке, проанализировать, есть ли у банков возможность снизить эти ставки еще больше", - сказал Д.Медведев в пятницу на совещании по жилищному строительству в Пензе.

Он отметил, что "все это завязано на общую финансовую политику, на ситуацию с ключевой ставкой ЦБ". "В любом случае я просил бы, чтобы наше агентство (АИЖК) представило дополнительные предложения по развитию ипотечного сектора", - подчеркнул Д.Медведев.