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ТЭК 11.08.2017 17:23

Германская EWE впервые превратит газохранилища в соляных пещерах в гигантский аккумулятор

Германская энергокомпания EWE AG планирует превратить две соляные каверны (пещеры), которые сейчас используются для хранения природного газа, в первый в своем роде аккумулятор - крупнейший электрохимический источник энергии.

Пока проект носит экспериментальный характер, однако в случае успеха он может быть реплицирован и в других подземных газохранилищах, если спрос на газ начнет снижаться.

Два хранилища объемом около 100 тыс. кубометров каждое являются частью кластера из восьми пещер в Йемгуме на северо-западе Германии, сообщил "Интерфаксу" руководитель проекта Ральф Рикенберг. Проект получил название brine4power, что в приблизительном переводе означает "энергия из солевого раствора".

Аккумулятор обеспечит хранение 700 МВт - этой электроэнергии хватит, чтобы обеспечить весь Берлин на один час.

Плановый срок службы пещерного аккумулятора составляет 20 лет, предполагается, что за это время пройдет от 10 тыс. до 20 тыс. циклов заряда-разряда. Пуск в эксплуатацию намечен на 2023 год. Сейчас проект проходит стадию лабораторного тестирования на опытном образце меньшего размера.

В пещеры Йемгума проект будет переведен в следующем году, для начала будут установлены небольшие пилотные аккумуляторы. Стоимость размещения финальной полномасштабной версии на 700 МВт оценивается в 120 млн евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, EWE, ГАЗ, ХРАНИЛИЩЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]