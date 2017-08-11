Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0025 RUR   0.0283 GBR   2.2091 TRY   0.4796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 36° Завтра 22° 32° 13 Авг 24° 33° 14 Авг 23° 34°

Дальнее зарубежье 11.08.2017 18:17

Меркель против применения силы для решения северокорейской проблемы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что негативно относится к возможности военного решения конфликта на Корейском полуострове.

"Я не представляю себе военного решения конфликта и выступаю за согласованное сотрудничество, которое мы наблюдали на совещании в Совбезе ООН", - сказала А.Меркель журналистам.

"Германия будет активно прилагать усилия для реализации тех вариантов, которые не предполагают применения силы. Тем не менее, я считаю неверным ужесточение риторики, что приводит к эскалации", - добавила германский канцлер.

Ранее государственное информационное агентство ЦТАК сообщило, что к середине августа армия КНДР разработает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении острова Гуам, где находится военная база США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, КНДР, КОНФЛИКТ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Глава МИД ФРГ призывает к новым санкциям в отношении Пхеньяна

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]