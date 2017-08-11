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СНГ 11.08.2017 18:33

Китайское ядерное оружие не угрожает России - Лавров

В Москве убеждены, что китайское ядерное оружие не направлено против России.

"Каждая страна имеет право размещать на своей собственной территории вооружение. Китай не размещает своих вооружений против России. У нас таких сведений нет", - сказал С.Лавров, отвечая в пятницу на вопрос участника молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме" об отношении Москвы к размещению Китаем ядерного оружия на границе с РФ.

"У нас теснейшие связи с Китайской народной республикой, в том числе по линии военных, проводится немало совместных учений. Поэтому я бы не стал этот аргумент засчитывать как показатель чего-то иного", - заключил С.Лавров.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, АТОМ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]