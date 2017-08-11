Китайское ядерное оружие не угрожает России - Лавров

В Москве убеждены, что китайское ядерное оружие не направлено против России.

"Каждая страна имеет право размещать на своей собственной территории вооружение. Китай не размещает своих вооружений против России. У нас таких сведений нет", - сказал С.Лавров, отвечая в пятницу на вопрос участника молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме" об отношении Москвы к размещению Китаем ядерного оружия на границе с РФ.

"У нас теснейшие связи с Китайской народной республикой, в том числе по линии военных, проводится немало совместных учений. Поэтому я бы не стал этот аргумент засчитывать как показатель чего-то иного", - заключил С.Лавров.