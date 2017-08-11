Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-июле увеличился в 2,4 раза

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2017 года составил 5 млрд 337 млн 804,789 тыс. манатов, что в 2,4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.
В общем объеме сделок на БФБ в январе-июле 2017 года на долю рынка производных сделок пришлось 2 млрд 578 млн 198,191 тыс. манатов (рост на 37,5% – ИФ-Аз), из которых на долю сделок с валютой – 2 млрд 363 млн 53,25 тыс. манатов, сделок с товарами – 215 млн 144,941 тыс. манатов.
Из общего оборота в январе-июле 2017 года на сделки с государственными ценными бумагами пришлось 1 млрд 609 млн 914,321 тыс. манатов (рост в 5,4 раза). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 387 млн 154,563 тыс. манатов. Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 353 млн 541,374 тыс. манатов, на вторичном рынке – 33 млн 613,188 тыс. манатов
Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка на первичном рынке за отчетный период составил 1 млрд 222 млн 759,757 тыс. манатов.
На долю паевого рынка в общем обороте БФБ в январе-июле пришлось 670 млн 631,911 тыс. манатов против 26 млн 320,263 тыс. манатов в январе-июле 2016 года. При этом объем размещения акций на первичном рынке составил 649 млн 121,095 тыс. манатов, на вторичном – 18 млн 510,816 тыс. манатов.
На долю долговых инструментов рынка ценных бумаг в общем объеме сделок в январе-июле 2017 года пришлось 470 млн 482,898 тыс. манатов (рост в 11,4 раза). При этом объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного фонда на первичном рынке составил 150 млн 577,849 тыс. манатов, на вторичном рынке – 181 млн 914,972 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций на вторичном рынке за январь-июль составил 138 млн 990,076 тыс. манатов.
На долю репо-операций в январе-июле 2017 года в общем обороте БФБ пришлось 11 млн 577,467 тыс. манатов.
Н.Аббасова
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