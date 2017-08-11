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Дальнее зарубежье 11.08.2017 18:44

Число жертв столкновения двух поездов в Египте выросло до 28 человек

Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в египетском городе Александрия достигло 28 человек, 74 получили ранения, сообщает сайт египетского издания "Аль-Ахрам".

Ранее сообщалось о гибели 20 человек.

В пятницу в Александрии столкнулись два поезда, один из которых следовал из Каира, а другой - из Порт-Саида.

Премьер-министр Египта Исмаил Шериф заявил, что все больницы в Александрии переведены на усиленный режим работы для помощи пострадавшим.

В свою очередь в министерстве здравоохранения заявили изданию "Аль-Ахрам", что окончательное число жертв катастрофы еще предстоит установить.

Генпрокурор Египта Набиль Садик отдал распоряжение начать расследование причин железнодорожной катастрофы.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ПОЕЗДА, АВАРИЯ, ПОГИБШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]