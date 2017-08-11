Число жертв столкновения двух поездов в Египте выросло до 28 человек

Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в египетском городе Александрия достигло 28 человек, 74 получили ранения, сообщает сайт египетского издания "Аль-Ахрам".

Ранее сообщалось о гибели 20 человек.

В пятницу в Александрии столкнулись два поезда, один из которых следовал из Каира, а другой - из Порт-Саида.

Премьер-министр Египта Исмаил Шериф заявил, что все больницы в Александрии переведены на усиленный режим работы для помощи пострадавшим.

В свою очередь в министерстве здравоохранения заявили изданию "Аль-Ахрам", что окончательное число жертв катастрофы еще предстоит установить.

Генпрокурор Египта Набиль Садик отдал распоряжение начать расследование причин железнодорожной катастрофы.