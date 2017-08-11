Турецкий министр по делам ЕС раскритиковал Европу за создание барьеров для иммигрантов

Министр Турции по делам Евросоюза Омер Челик подверг европейские страны критике за создание барьеров для беженцев, ищущих там убежище.

"Турция - это единственная страна, которая радушно принимает тех, кто бежит от смерти", - написал О.Челик на своей странице в Твиттере.

По его словам, "Европе не следует строить стены от иммигрантов, а наоборот строить мосты для них. Это испытание на гуманность".

Наряду с этим министр посетовал на ненадлежащее обращение с иммигрантами в лагере во французском городе Кале.

"Европа должна быть открытой, безопасной и относиться к иммигрантам должным образом, вместо того, чтобы изолировать их", - заключил министр.