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Дальнее зарубежье 11.08.2017 18:58

Турецкий министр по делам ЕС раскритиковал Европу за создание барьеров для иммигрантов

Министр Турции по делам Евросоюза Омер Челик подверг европейские страны критике за создание барьеров для беженцев, ищущих там убежище.

"Турция - это единственная страна, которая радушно принимает тех, кто бежит от смерти", - написал О.Челик на своей странице в Твиттере.

По его словам, "Европе не следует строить стены от иммигрантов, а наоборот строить мосты для них. Это испытание на гуманность".

Наряду с этим министр посетовал на ненадлежащее обращение с иммигрантами в лагере во французском городе Кале.

"Европа должна быть открытой, безопасной и относиться к иммигрантам должным образом, вместо того, чтобы изолировать их", - заключил министр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНИСТР, ЕС, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]