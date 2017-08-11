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Внутренняя политика 11.08.2017 19:00

Президент Алиев выделил 25 млн манатов на капремонт дороги на северо-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу распорядился выделить 24,6 млн манатов на капитальный ремонт дороги Загатала – Балакен - Мазымчай, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Дорога Загатала – Балакен - Мазымчай протяженностью 35 километров является частью автомобильной дороги М5 Евлах - Загатала - государственная граница Грузии, соединяет 16 населенных пунктов и проходит через территорию двух районов страны, где проживают 100,7 тысячи человек.

Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО «Азеравтойол» из госбюджета.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГА, КАПРЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]