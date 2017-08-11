Президент Алиев выделил 25 млн манатов на капремонт дороги на северо-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу распорядился выделить 24,6 млн манатов на капитальный ремонт дороги Загатала – Балакен - Мазымчай, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Дорога Загатала – Балакен - Мазымчай протяженностью 35 километров является частью автомобильной дороги М5 Евлах - Загатала - государственная граница Грузии, соединяет 16 населенных пунктов и проходит через территорию двух районов страны, где проживают 100,7 тысячи человек.

Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО «Азеравтойол» из госбюджета.

А.Ахундов