Президент Алиев выделил 25 млн манатов на капремонт дороги на северо-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу распорядился выделить 24,6 млн манатов на капитальный ремонт дороги Загатала – Балакен - Мазымчай, говорится в сообщении на сайте главы государства.
Дорога Загатала – Балакен - Мазымчай протяженностью 35 километров является частью автомобильной дороги М5 Евлах - Загатала - государственная граница Грузии, соединяет 16 населенных пунктов и проходит через территорию двух районов страны, где проживают 100,7 тысячи человек.
Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО «Азеравтойол» из госбюджета.
А.Ахундов
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