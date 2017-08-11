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Дальнее зарубежье 11.08.2017 19:20

Турецкий премьер заявил о введении особых мер контроля на границе с сирийской провинцией Идлиб

Турция предпринимает необходимые меры на участке длиной в 150 км вдоль границы с сирийской провинцией Идлиб, так как регион перешел под контроль террористов, связанных с "Аль-Каидой", заявил в пятницу премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

В свою очередь президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая граница останется открытой для гуманитарной помощи, но провозить оружие через границу будет запрещено.

Накануне министр таможен и торговли Турции Бюлент Туфенкджи заявил, что передвижение на одном из пограничных переходов с Сирией ограничено, так как этот район с сирийской стороны, как предполагается, "был захвачен группой террористов".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕР, СИРИЯ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]