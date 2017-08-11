В Турции сейчас более 370 тыс. российских туристов - Ростуризм

Более 370 тыс. российских туристов отдыхают в Турции в настоящий момент, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" в пятницу советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.

"Это данные по основным туроператорам, реализующим туры в страну", - сказала С.Сергеева.

Она отметила, что Ростуризм рекомендует гражданам РФ, находящимся в Турции, не поддаваться панике в связи с эпидемиологической ситуацией. "Рекомендации Ростуризма призваны, прежде всего, предупредить тех туристов, которые собираются на отдых, чтобы они взвешенно принимали решение о поездке", - заявила представитель Ростуризма.

Ранее источник в Роспотребнадзоре рассказал "Интерфаксу", что ведомство признало небезопасными для здоровья туристов условия в районе турецкого залива Анталья из-за вспышки вируса Коксаки и согласовал свою позицию с МИД РФ.

"На основании анализа всех имеющихся материалов, обращений пострадавших и выводов экспертов Роспотребнадзор сделал заключение о возникшей в Турецкой Республике угрозе безопасности здоровью туристов, не требующей, вместе с тем, срочной эвакуации граждан Российской Федерации. Заключение согласовано с МИД России. Угрозы связаны с участившимися случаями заражения энтеровирусной инфекцией отдыхающих на турецких курортах, в первую очередь детей", - говорится в сообщении ведомства.

Как заявляет ведомство, "в связи со сложившейся ситуацией на основании статьи 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", турист вправе потребовать изменения (в т.ч. направления или сроков поездки) или расторжения договора о реализации туристского продукта в Турецкую Республику. При этом фактически понесенные расходы не подлежат удержанию исполнителем".

Ростуризм рекомендует российским гражданам учитывать имеющуюся угрозу безопасности здоровья туристов при принятии решения о поездке в Турцию и призывает туроператоров и турагентов в обязательном порядке информировать при реализации путевок о сложной эпидемиологической ситуации в этой стране.

Некоторые СМИ сообщали, что россияне, заразившиеся вирусом Коксаки, массово покидают Турцию. Однако туроператоры и страховщики опровергли эту информацию, заявив, что случаи заболевания Коксаки единичны, и никто из туристов не прервал свой отпуск из-за вируса. При этом туристы, планирующие поездки в Турцию, активно обращались к туроператорам с вопросами о безопасности в стране.

Коксаки - энтеровирус, передающийся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью.