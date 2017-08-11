Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0025 RUR   0.0283 GBR   2.2091 TRY   0.4796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 36° Завтра 22° 32° 13 Авг 24° 33° 14 Авг 23° 34°

Финансы 11.08.2017 19:47

Unicapital возглавила в январе-июле рэнкинг брокеров БФБ

Инвестиционная компания «Unicapital» возглавила в январе-июле 2017 года рэнкинг по объему оказанных услуг на рынке государственных и корпоративных ценных бумаг Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже.

Unicapital в отчетный период оказала услуг на общую сумму 2 млрд 641 млн 768,65 тыс. манатов, большая часть которой пришлась на операции с акциями (1 млрд 299 млн 256,984 тыс. манатов).

Вторую место по итогам января-июля заняла инвесткомпания PASHA Capital, которая оказала услуги на 1 млрд 488 млн 117,319 тыс. манатов, из которых значительная часть пришлась на операции с гособлигациями – 1 млрд 127 млн 329,497 тыс. манатов.

Третью позицию по итогам января-июля заняла инвестиционная компания Invest-Az, оказавшая услуг на 1 млрд 289 млн 838,798 тыс. манатов, из которых значительная часть пришлась на операции с производными финансовыми инструментами – 1 млрд 289 млн 99,1 тыс. манатов

В целом, в январе-июле оказывали услуги 6 инвестиционных компаний.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БРОКЕРЫ, РЭНКИНГ, UNICAPITAL


Похожие новости


Unicapital возглавила в июле рэнкинге брокеров БФБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]