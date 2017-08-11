Unicapital возглавила в январе-июле рэнкинг брокеров БФБ

Инвестиционная компания «Unicapital» возглавила в январе-июле 2017 года рэнкинг по объему оказанных услуг на рынке государственных и корпоративных ценных бумаг Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже.

Unicapital в отчетный период оказала услуг на общую сумму 2 млрд 641 млн 768,65 тыс. манатов, большая часть которой пришлась на операции с акциями (1 млрд 299 млн 256,984 тыс. манатов).

Вторую место по итогам января-июля заняла инвесткомпания PASHA Capital, которая оказала услуги на 1 млрд 488 млн 117,319 тыс. манатов, из которых значительная часть пришлась на операции с гособлигациями – 1 млрд 127 млн 329,497 тыс. манатов.

Третью позицию по итогам января-июля заняла инвестиционная компания Invest-Az, оказавшая услуг на 1 млрд 289 млн 838,798 тыс. манатов, из которых значительная часть пришлась на операции с производными финансовыми инструментами – 1 млрд 289 млн 99,1 тыс. манатов

В целом, в январе-июле оказывали услуги 6 инвестиционных компаний.

А.Ахундов