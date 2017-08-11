Страны Балтии за две недели выработают общую позицию по региональному рынку СПГ, заявляют в Вильнюсе

Главы правительств стран Балтии договорились о подготовке совместного обращение в Еврокомиссию по поддержке создания регионального рынка сжиженного природного газа, в течение ближайших двух недель будет выработана общая позиция, сообщил в пятницу агентству BNS советник литовского премьера

"Принципиальное решение двигаться вперёд уже есть, как есть и чёткий срок - две недели, которые необходимы для некоторых уточнений нашей общей позиции, а также для подготовки обращения в Европейскую комиссию. В правительстве Латвии также состоится обсуждение этого вопроса", - сообщил советник премьера по вопросам внешней политики Дейвидас Матулёнис.

"Имеется промежуточное принципиальное решение. Последнюю точку пока не ставим, но, сказал бы, движение вперёд есть", - добавил он. Д.Матулёнис подчеркнул, что решение о том, чтобы региональный пакет СПГ сформировали Клайпедский терминал, планируемый терминал в Эстонии и Инчукальнское подземное газохранилище в Латвии, остаётся неизменным.

Ранее премьер Литвы Саулюс Сквярнялис говорил, что надеется на принятие решения в ходе этой встречи. Официальные лица Литвы подчёркивают, что единая позиция трёх стран увеличит возможности получения поддержки из ЕС для терминала СПГ в Клайпеде.

В свою очередь, как заявил после встречи премьер-министр Эстонии Юри Ратас, Таллин поддерживает дальнейшее продвижение планов строительства регионального терминала сжиженного природного газа (СПГ), но не за счет государственных средств.

"Мы готовы обсуждать различные форматы сотрудничества, однако предпосылками для формирования эффективно действующего газового рынка и его инфраструктуры являются единые правила действия рынка и прекращение оказания государственной поддержки", - цитирует Ю.Ратаса пресс-служба правительства.

Премьер подчеркнул, что эстонское государство не хочет привлекать к этому проекту деньги налогоплательщиков. "Балтийские страны должны предпринять совместные усилия для того, чтобы обеспечить будущему проекту софинансирование со стороны Европейского Союза", - сказал Ю.Ратас.

Главы правительств Латвии, Литвы и Эстонии в пятницу встретились в латвийском Инчукалнсе, чтобы обсудить вопросы строительства регионального терминала СПГ. Это уже третья по счету встреча глав правительств трех стран, в ходе которой они обсуждают данную тему.

Агентство BNS отмечает, что региональный терминал СПГ на берегу Финского залива является одним из элементов в пакете, включающем также эстонско-финский газопровод Baltic Connector и литовско-польский газопровод GIPL. Этот список важных проектов газовой инфраструктуры был согласован в 2013 году с целью связать страны Балтии и Финляндию с общим газовым рынком ЕС и создать возможности для расширения многообразия источников поставок газа.