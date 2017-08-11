Более 600 тыс. сирийцев в 2017 году вернулись домой - Международная организация по миграции

За первые семь месяцев 2017 года примерно 602,7 тыс. сирийцев, ранее вынужденных стать перемещенными лицами, смогли вернуться в места своего изначального проживания, заявила на брифинге представитель Международной организации по миграции (МОМ) Оливия Хидон.

По ее словам, при этом за весь 2016 год число вернувшихся сирийцев составило около 685,6 тыс. человек.

"Что касается возвращений, нет подтверждений тому, что они были добровольными, безопасными или на достаточный срок", - отметила О.Хидон.

Согласно данным МОМ, 84% сирийцев, вернувшихся в свои дома в 2017 году, прибыли из других районов Сирии. Остальные 16% - из Турции, Ливана, Иордании и Ирака. 67% возвращений пришлось на провинцию Алеппо на севере Сирии.

В то же время представитель МОМ заявила, что в 2017 году дома покинули еще 808,6 тыс. сирийцев, причем "многие во второй или в третий раз".

Западные СМИ напоминают, число перемещенных лиц на территории Сирии в данный момент составляет более 6 млн человек.