Могерини созывает комитет ЕС по политике и безопасности из-за ситуации вокруг КНДР

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини приняла решение созвать 14 августа внеочередное заседание комитета ЕС по политике и безопасности для обсуждения вопроса отношений с КНДР, сообщила вечером в пятницу пресс-служба Ф.Могерини.
Совещание имеет целью "обсуждение возможных последующих шагов по ситуации в Корейской Народной Демократической Республике", отмечается в коммюнике.
Пресс-служба верховного представителя ЕС по иностранным делам пояснила, что это решение принято после переговоров Ф.Могерини "на полях" Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с главами внешнеполитических ведомств стран АСЕАН, а также министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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