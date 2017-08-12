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Дальнее зарубежье 12.08.2017 09:28

Могерини созывает комитет ЕС по политике и безопасности из-за ситуации вокруг КНДР

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини приняла решение созвать 14 августа внеочередное заседание комитета ЕС по политике и безопасности для обсуждения вопроса отношений с КНДР, сообщила вечером в пятницу пресс-служба Ф.Могерини.

Совещание имеет целью "обсуждение возможных последующих шагов по ситуации в Корейской Народной Демократической Республике", отмечается в коммюнике.

Пресс-служба верховного представителя ЕС по иностранным делам пояснила, что это решение принято после переговоров Ф.Могерини "на полях" Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с главами внешнеполитических ведомств стран АСЕАН, а также министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, КНДР, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]