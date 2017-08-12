Президент Кении Ухуру Кениата переизбран на второй срок - избирком

Действующий президент Кении Ухуру Кениата избран на второй срок, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на избирательную комиссию Кении.

По данным избиркома, У.Кениата набрал 54,3% голосов и таким образом опередил главного соперника - бывшего премьер-министра Раилу Одингу, который заручился 44,7% голосов.

В то же время оппозиционная коалиция ранее заявила, что подсчет голосов являлся "фарсом".

Однако международные наблюдатели признали выборы президента Кении честными и справедливыми, отмечает Би-би-си.