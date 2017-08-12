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Дальнее зарубежье 12.08.2017 10:20

Президент Кении Ухуру Кениата переизбран на второй срок - избирком

Действующий президент Кении Ухуру Кениата избран на второй срок, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на избирательную комиссию Кении.

По данным избиркома, У.Кениата набрал 54,3% голосов и таким образом опередил главного соперника - бывшего премьер-министра Раилу Одингу, который заручился 44,7% голосов.

В то же время оппозиционная коалиция ранее заявила, что подсчет голосов являлся "фарсом".

Однако международные наблюдатели признали выборы президента Кении честными и справедливыми, отмечает Би-би-си.

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Тэги: КЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРЕИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]