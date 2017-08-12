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Дальнее зарубежье 12.08.2017 10:45

В Литве ищут замену связанному с РФ программному обеспечению

Литовские специалисты в области кибернетической безопасности ищут, чем заменить используемое в государственных ведомствах и на госпредприятиях программное обеспечение, которое связано с Россией.

Оно оставляет лакуны, позволяющие взламывать системы, считает замминистра обороны Литвы Эдвинас Кярза.

"Известны случаи, когда имеет место подозрительное программное обеспечение. (...) Замечено, что (в нем) оставлены возможности для подключения, а когда происходит подключение, остается гадать, что они делают, как они контролируют", - сказал агентству BNS Э.Кярза.

Он не указал, для каких государственных ведомств и предприятий возникает такая угроза, или от какого программного обеспечения она исходит, однако сказал, что оно связано с Россией. Лакуны, по его словам, обнаружены не в этом году, само упомянутое программное обеспечение еще не изменено, но доступ к системам ограничен.

Три парламентских консерватора - Лауринас Кащюнас, Жигимантас Павилёнис и Аудронюс Ажубалис на этой неделе обратились к премьеру с просьбой дать оценку масштабам использования российского программного обеспечения и информационных систем в государственных ведомствах и учреждениях, а также на предприятиях, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности.

Консерваторы указали, что Департамент полиции с 2006 года использует созданные на основе платформы 1S: Imone модули системы финансового учета. По их словам, это программное обеспечение было запрещено после того, как была установлена возможность использовать его для шпионажа.

Между тем Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai), по словам парламентариев, используют систему безопасности Klub-U разработки Ижевского радиозавода, который относится к военно-промышленному комплексу России. Эта система была внедрена на всех локомотивах при модернизации железнодорожной системы Литвы. Klub-U, как отмечают консерваторы, использует российскую спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, с ее помощью устанавливаются координаты локомотивов, параметры движения - координаты и скорость.

Э.Кярза отметил, что специалистам еще предстоит дать оценку безопасности этих систем.

В свою очередь директор Службы кибербезопасности и телекоммуникаций Дарюс Адомайтис заявил, что упомянутые системы пока не подвергались анализу, однако уже рекомендовано отказаться от использования антивирусных программ, создаваемых российской компанией Kaspersky.

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Тэги: ЛИТВА, РОССИЯ, ПРОГРАММЫ, ЗАМЕНА


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