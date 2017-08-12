Пострадавшим от наводнения в Приморье начинают выплачивать компенсацию

Первые выплаты жители подтопленных районов Приморcкого края получат уже в эту субботу, сообщает пресс-служба администрации региона, ссылаясь на итоги очередного заседания комиссии по ликвидации ЧС.

"В настоящий момент муниципальными комиссиями по оценке ущерба поданы списки на 339 выплат, 167 из них - на компенсацию вреда, нанесенного жилым домам, остальные - за потерянный урожай. Уже подписано постановление на 152 выплаты из краевого бюджета на общую сумму более 2,6 млн рублей. С сегодняшнего дня "Почта России" начинает разносить денежные средства гражданам", - говорится в сообщении.

Территориальные комиссии продолжат формировать и обрабатывать списки пострадавших и в выходные дни.

Специалисты также собирают информацию о пострадавших для первой выплаты из федерального бюджета. Ранее сообщалось, что Приморье может получить из резервного фонда правительства РФ до 650 млн руб. На получение помощи могут рассчитывать граждане, потерявшие имущество первой необходимости, и те, чье жизнеобеспечение было нарушено в связи с ЧС. Размер выплаты может составить 10, 50 и 100 тысяч рублей в зависимости установленного ущерба.

Продолжается поставка в районы гуманитарной помощи. Людям передают питьевую воду и продуктовые наборы.

Как сообщалось, в результате проливных дождей в Приморском крае в шести районах в 35 населенных пунктах были подтоплены более 2,5 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 16,9 тыс. человек. Сейчас паводковая ситуация стабилизируется.