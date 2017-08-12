Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0025 RUR   0.0283 GBR   2.2091 TRY   0.4796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 32° Завтра 23° 34° 14 Авг 23° 34° 15 Авг 24° 34°

Дальнее зарубежье 12.08.2017 12:37

Пекин призвал Трампа воздерживаться от слов и действий, обостряющих ситуацию вокруг КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом призвал своего собеседника проявлять сдержанность и не провоцировать усиление напряженности на Корейском полуострове, сообщает в субботу китайское государственное телевидение.

По его данным, Си Цзиньпин считает, что Вашингтону нужно "избегать слов и поступков", способных усугубить связанную с КНДР проблему. Кроме того, он призвал как США, так и КНДР к сдержанности и выступил "за продолжение следования по пути диалога, переговоров и политического решения".

По словам Си Цзиньпина, Китаю и США "выгодно провести денуклеаризацию Корейского полуострова, поддерживать мир и стабильность".

В последние дни Д.Трамп и руководство КНДР обмениваются крайне резкими высказываниями в отношении друг друга. В частности, в пятницу президент США заявил о завершении подготовки к действиям на случай, если потребуется решать северокорейскую проблему военным путем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ТРАМП, КНДР


Похожие новости


Трамп разочарован в Китае в связи с ситуацией вокруг КНДР Си Цзиньпин потребовал от Трампа следовать политике признания одного Китая - СМИ Китайский производитель обуви для бренда Иванки Трамп опроверг обвинения в нарушении трудового кодекса Трамп считает, что уже улучшил отношения с Пекином В Китае растет число поклонников Иванки Трамп Трамп: если Китай откажется сотрудничать в урегулировании ядерной проблемы КНДР, США готовы взаимодействовать с другими государствами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]