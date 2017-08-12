В Японии разворачивают системы Patriot на случай ракетной угрозы КНДР - СМИ

Японские военные в субботу разворачивают противоракетные комплексы Patriot в районах, над которыми могут пролететь северокорейские ракеты в случае их пуска в сторону острова Гуам, сообщает телеканал Эн-Эйч-Кей.
По его данным, усовершенствованные версии этих комплексов Patriot Advanced Capability (PAC-3) развертывают в префектурах Симане, Коти и в районе города Хиросима.
Ранее в этой неделе в КНДР предупредили, что могут запустить несколько ракет таким образом, чтобы они упали в море всего в нескольких десятках километров от Гуама, где расположены американские военные базы. Предполагается, что японские PAC-3 как раз готовят на случай, если США потребуется помощь в уничтожении этих ракет.
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