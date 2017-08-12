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Дальнее зарубежье 12.08.2017 13:03

В Японии разворачивают системы Patriot на случай ракетной угрозы КНДР - СМИ

Японские военные в субботу разворачивают противоракетные комплексы Patriot в районах, над которыми могут пролететь северокорейские ракеты в случае их пуска в сторону острова Гуам, сообщает телеканал Эн-Эйч-Кей.

По его данным, усовершенствованные версии этих комплексов Patriot Advanced Capability (PAC-3) развертывают в префектурах Симане, Коти и в районе города Хиросима.

Ранее в этой неделе в КНДР предупредили, что могут запустить несколько ракет таким образом, чтобы они упали в море всего в нескольких десятках километров от Гуама, где расположены американские военные базы. Предполагается, что японские PAC-3 как раз готовят на случай, если США потребуется помощь в уничтожении этих ракет.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, ПРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]