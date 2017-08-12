В Пентагоне заверяют, что не получали распоряжений по Венесуэле

Пентагон не получал распоряжений о подготовке к военной интервенции в Венесуэле, но при этом военное командование постоянно разрабатывает планы на случай экстренных ситуаций в разных точках света, заявил в субботу представитель американского оборонного ведомства Эрик Пахон.
"Пентагон не получал приказов, касающихся Венесуэлы", - сказал он телеканалу Си-Эн-Эн.
При этом собеседник телеканала напомнил, что военное командование США "непрерывно разрабатывает планы действий на случай возникновения целого ряда экстренных ситуаций. Если это потребуется, мы готовы поддержать усилия администрации по защите наших национальных интересов и граждан США".
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп предупредил, что исключает вариант военного решения кризиса в Венесуэле, где обострилось противостояние властей и оппозиции.
Кроме того в Белом доме заявили, что на данный момент не могут согласиться на предложение президента Венесуэлы Николаса Мадуро о проведении переговоров с Д.Трампом.
"Президент Трамп с радостью поговорит с лидером Венесуэлы, как только в этой стране будет восстановлена демократия", - сказала представитель Белого дома Сара Сандерс.
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