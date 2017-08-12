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СНГ 12.08.2017 14:02

Путин считает развитие спорта важнейшим приоритетом страны

Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с профессиональным праздником.

"Развитие спорта высших достижений и массового физкультурного движения по праву считаются одними из важнейших приоритетов государственной политики. Триумфы наших атлетов на крупнейших мировых соревнованиях дарят нам радость побед, служат прочной основой патриотического воспитания молодёжи, приобщают её к ценностям здорового образа жизни, полезного и активного досуга", - говорится в поздравлении президента, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

"В последние годы прикладываются серьёзные усилия для создания и совершенствования в России современной, доступной спортивной инфраструктуры: возводятся новые стадионы и ледовые дворцы, строятся оздоровительные и тренировочные комплексы, повышается уровень подготовки профильных специалистов. Такая востребованная работа обязательно будет продолжена и, уверен, принесёт реальную отдачу", - отметил В.Путин.

День физкультурника - праздничная дата, которая отмечается в России во вторую субботу августа.

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Тэги: РОССИЯ, ФИЗКУЛЬТУРА, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]