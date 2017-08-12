В Калифорнии мусульманка отсудила $85 тыс. за то, что офицер полиции заставила ее снять хиджаб

Администрация города Лонг-Бич (штат Калифорния, США) выплатит $85 тыс. в рамках урегулирования судебной тяжбы, инициированной женщиной-мусульманкой после того, как служащая полиции потребовала снять с нее хиджаб, сообщает в пятницу американский телеканал Си-Эн-Эн.
Согласно судебному иску, Кирсти Пуэлл и ее муж во время поездки на своем автомобиле были остановлены полицией за вождение машины с опущенной подвеской.
К.Пуэлл была пассажиркой, однако была арестована после того, как женщина-офицер полиции обнаружила ордер на ее арест в связи с магазинными кражами.
Супруг К.Пуэлл попросил оформить арест, однако его просьба не была выполнена, после чего офицер сказала, что К.Пуэлл должна снять хиджаб.
"Пуэлл была вынуждена показаться на людях без религиозного платка" - отмечается в судебном иске.
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