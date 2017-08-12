Самый старый мужчина на Земле ушел из жизни в Израиле на 114-м году жизни

Самый старый мужчина планеты израильтянин Исраэль Криштал скончался в пятницу в возрасте 113 лет, не дожив около месяца до 114-го дня рождения, сообщает сайт израильского издания "Гаарец".

В 2016 году после смерти японца Ясутаро Коидэ он был признан самым старым из ныне живущих жителей Земли.

И.Криштал родился 15 сентября 1903 года в польской деревне Жарнув, которая тогда располагалась на территории Российской Империи. В 1920 году он переехал в Лодзь, где позднее женился и открыл кондитерское предприятие.

В 1940 году после захвата нацистской Германией Польши И.Криштал оказался в Лодзинском гетто, а затем в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау. Во время Холокоста погибла его жена и двое детей.

После окончания Второй мировой войны он женился во второй раз и в 1950 году переехал в Израиль, где продолжил заниматься кондитерским делом.

"Гаарец" пишет, что когда И.Криштала спросили о секрете его долголетия, он сказал: "У каждого - своя удача, она дается свыше. Здесь секретов нет".