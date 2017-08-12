Алиев выразил президенту Египта соболезнование в связи с многочисленными жертвами железнодорожной катастрофы близ Александрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование своему египетскому коллеге Абдулфаттаху ас-Сиси в связи с многочисленными жертвами произошедшей вблизи Александрии железнодорожной катастрофы, сообщает сайт главы государства.
«Известие о многочисленных человеческих жертвах в результате столкновения двух пассажирских поездов вблизи города Александрия вызвало у меня чувство глубокой скорби», - говорится в тексте соболезнования.
В связи с трагедией И.Алиев от себя лично и от имени народа Азербайджана выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших, президенту и всему народу Египта, пожелав скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим.
Р.Бабаев
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