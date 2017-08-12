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Внешняя политика 12.08.2017 13:31

Алиев выразил президенту Египта соболезнование в связи с многочисленными жертвами железнодорожной катастрофы близ Александрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование своему египетскому коллеге Абдулфаттаху ас-Сиси в связи с многочисленными жертвами произошедшей вблизи Александрии железнодорожной катастрофы, сообщает сайт главы государства.

«Известие о многочисленных человеческих жертвах в результате столкновения двух пассажирских поездов вблизи города Александрия вызвало у меня чувство глубокой скорби», - говорится в тексте соболезнования.

В связи с трагедией И.Алиев от себя лично и от имени народа Азербайджана выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших, президенту и всему народу Египта, пожелав скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЕГИПЕТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]