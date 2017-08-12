Российских туристов в Турции призвали соблюдать правила гигиены

Ростуризм в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Турции призвал туристов, находящихся на отдыхе в этой стране, соблюдать правила личной гигиены и рекомендации по профилактике энтеровирусной инфекции.
В ведомстве напомнили, что источником инфекции является человек - больной или здоровый носитель. "Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей. Основными путями передачи энтеровирусной инфекции являются: водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушно-капельный. К факторам передачи инфекции относятся вода, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды", - отмечается в сообщении Ростуризма.
Заболевание, вызываемое энтеровирусом, проявляется сыпью на руках и высокой температурой. Для профилактики заболевания энтеровирусной инфекцией рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой и после возвращения с улицы, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду.
Туристам также рекомендуют соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известными сроками хранения, тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи. До того, как эпидемиологическая ситуация стабилизируется, в ведомстве посоветовали ограничивать допуск детей в бассейны.
В пятницу Роспотребнадзор признал небезопасными для здоровья туристов условия в районе турецкого залива Анталья из-за вспышки вируса Коксаки и согласовал свою позицию с МИД РФ. При этом ситуация признана не требующей срочной эвакуации граждан.
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