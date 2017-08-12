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СНГ 12.08.2017 15:46

Балтийский флот почтил память моряков, погибших на подлодке "Курск"

На Балтийском флоте прошли памятные мероприятия, посвященные 17-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск", сообщили в пресс-службе Западного военного округа по Балтийскому флоту.

На кораблях и в частях были приспущены флаги, проведены митинги, посвященные памяти подводников, личный состав флота почтил минутой молчания память погибших моряков.

В Калининграде памятные мероприятия прошли в филиале "Военно-морской академии" в Калининграде. Пятеро выпускников нынешнего филиала проходили службу на "Курске" и погибли при исполнении воинского долга. В память о погибших подводниках в военно-морском вузе установлены мемориальные плиты с именами офицеров - выпускников, не вернувшихся из последнего похода в Баренцево море - капитана 3 ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера.

Почтить память погибших моряков пришли представители командования Балтийским флотом, филиала, а также родственники и друзья погибших подводников.

"Участники митинга возложили цветы к мемориальным плитам выпускников института. Отдавая воинские почести погибшим героям, личный состав военно-морского института торжественным маршем прошел перед мемориалом подводникам. В часовне, расположенной на территории военно-морского учебного заведения, представители Русской православной церкви провели поминальную литию", - отмечается в сообщении.

Атомная подводная лодка "Курск" затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. В результате трагедии погибли все 118 человек экипажа.

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Тэги: РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, "КУРСК", ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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