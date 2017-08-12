На Балтийском флоте прошли памятные мероприятия, посвященные 17-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск", сообщили в пресс-службе Западного военного округа по Балтийскому флоту.
На кораблях и в частях были приспущены флаги, проведены митинги, посвященные памяти подводников, личный состав флота почтил минутой молчания память погибших моряков.
В Калининграде памятные мероприятия прошли в филиале "Военно-морской академии" в Калининграде. Пятеро выпускников нынешнего филиала проходили службу на "Курске" и погибли при исполнении воинского долга. В память о погибших подводниках в военно-морском вузе установлены мемориальные плиты с именами офицеров - выпускников, не вернувшихся из последнего похода в Баренцево море - капитана 3 ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера.
Почтить память погибших моряков пришли представители командования Балтийским флотом, филиала, а также родственники и друзья погибших подводников.
"Участники митинга возложили цветы к мемориальным плитам выпускников института. Отдавая воинские почести погибшим героям, личный состав военно-морского института торжественным маршем прошел перед мемориалом подводникам. В часовне, расположенной на территории военно-морского учебного заведения, представители Русской православной церкви провели поминальную литию", - отмечается в сообщении.
Атомная подводная лодка "Курск" затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. В результате трагедии погибли все 118 человек экипажа.
Российские военные корабли покинули Бакинский порт
Баку и Москва обсудили вопросы обеспечения пограничной безопасности
Алиев выразил президенту Египта соболезнование в связи с многочисленными жертвами железнодорожной катастрофы близ Александрии
Германская EWE впервые превратит газохранилища в соляных пещерах в гигантский аккумулятор
Страны Балтии за две недели выработают общую позицию по региональному рынку СПГ, заявляют в Вильнюсе
Алим Гасымов награжден орденом «Шараф»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
«Жигули» перевернулись в овраг в Азербайджане, погиб 1 человек – МВД
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Ведущие специалисты нефтегазовой отрасли поделятся опытом на Каспийской технической конференции и выставке 2017 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»