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Внешняя политика 12.08.2017 14:41

Баку и Москва обсудили вопросы обеспечения пограничной безопасности

Положение на азербайджано-российской границе было обсуждено в ходе рабочей встречи с участием начальника Госпогранслужбы Азербайджана Эльчина Гулиева и первого заместителя директора ФСБ, главы Погранслужбы России Владимира Кулишова, сообщает пресс-служба азербайджанского ГПС в субботу.

«Стороны обменялись мнениями вокруг ситуации, складывающейся на азербайджано-российской границе, пограничных контрольно-пропускных пунктах, в том числе в акватории Каспийского моря, отметили важность развития взаимодействия с целью борьбы с угрозами безопасности границ», - говорится в сообщении.

На встрече были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества, выражена готовность продолжения работы в направлении демаркации государственной границы.

Руководители пограничных структур Азербайджана и России положительно оценили динамику развития двустороннего сотрудничества.

Было отмечено, что продолжающаяся оккупация Арменией 20% территории Азербайджана является основной угрозой безопасности границ.

По итогам рабочей встречи был подписан протокол.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ГРАНИЦА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]