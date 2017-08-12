Ученые впервые посчитали степных орлов в Центральном Казахстане

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия провела в Карагандинской области масштабный учет степных орлов, сообщила агентству "Интерфакс-Казахстан" исполнительный директор ассоциации Вера Воронова.
По ее словам, в Центральном Казахстане такая работа проводилась впервые.
"Никогда не было таких масштабных целенаправленных экспедиций с фокусом на один вид", - отметила В.Воронова.
Карагандинская область считается одним из основных регионов обитания этих хищных птиц, но при этом не было точных данных об их численности и распределении вида.
"По Карагандинской области данные по степным орлам очень скудные. Имеются научные публикации, на которые можно ориентироваться. Но у нас пока нет результатов с этой экспедиции - отчеты не готовы и данные не проанализированы. Есть информация о том, сколько было найдено гнезд и интересная информация о том, что только 30 процентов из них были живыми, что является не очень хорошим показателем", - отметила В.Воронова.
В ходе экспедиции было выявлено 227 гнездовых участков степного орла, 70 из которых активно использовались. Кроме того, специалисты окольцевали 91 птенца.
В работе по изучению степного орла также приняли участие специалисты ООО "Сибэкоцентр" и российской сети изучения и охраны пернатых хищников.
Степной орел занесен в Красную книгу Казахстана. В 2015 году этот вид также добавили в международный Красный список международного союза охраны природы как находящийся в состоянии, близком к угрожаемому.
"Основные причины, вызывающие сокращение численности степного орла в глобальном масштабе - потеря мест обитаний, гибель птиц на линиях электропередач, на которых хищные птицы строят гнезда или садятся на них для отдыха и подкарауливания добычи, а также снижение кормовой базы", - отметила исполнительный директор ассоциации.
Российские военные корабли покинули Бакинский порт
Баку и Москва обсудили вопросы обеспечения пограничной безопасности
Алиев выразил президенту Египта соболезнование в связи с многочисленными жертвами железнодорожной катастрофы близ Александрии
Германская EWE впервые превратит газохранилища в соляных пещерах в гигантский аккумулятор
Страны Балтии за две недели выработают общую позицию по региональному рынку СПГ, заявляют в Вильнюсе
Алим Гасымов награжден орденом «Шараф»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
«Жигули» перевернулись в овраг в Азербайджане, погиб 1 человек – МВД
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Ведущие специалисты нефтегазовой отрасли поделятся опытом на Каспийской технической конференции и выставке 2017 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»