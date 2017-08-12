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СНГ 12.08.2017 16:23

Ученые впервые посчитали степных орлов в Центральном Казахстане

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия провела в Карагандинской области масштабный учет степных орлов, сообщила агентству "Интерфакс-Казахстан" исполнительный директор ассоциации Вера Воронова.

По ее словам, в Центральном Казахстане такая работа проводилась впервые.

"Никогда не было таких масштабных целенаправленных экспедиций с фокусом на один вид", - отметила В.Воронова.

Карагандинская область считается одним из основных регионов обитания этих хищных птиц, но при этом не было точных данных об их численности и распределении вида.

"По Карагандинской области данные по степным орлам очень скудные. Имеются научные публикации, на которые можно ориентироваться. Но у нас пока нет результатов с этой экспедиции - отчеты не готовы и данные не проанализированы. Есть информация о том, сколько было найдено гнезд и интересная информация о том, что только 30 процентов из них были живыми, что является не очень хорошим показателем", - отметила В.Воронова.

В ходе экспедиции было выявлено 227 гнездовых участков степного орла, 70 из которых активно использовались. Кроме того, специалисты окольцевали 91 птенца.

В работе по изучению степного орла также приняли участие специалисты ООО "Сибэкоцентр" и российской сети изучения и охраны пернатых хищников.

Степной орел занесен в Красную книгу Казахстана. В 2015 году этот вид также добавили в международный Красный список международного союза охраны природы как находящийся в состоянии, близком к угрожаемому.

"Основные причины, вызывающие сокращение численности степного орла в глобальном масштабе - потеря мест обитаний, гибель птиц на линиях электропередач, на которых хищные птицы строят гнезда или садятся на них для отдыха и подкарауливания добычи, а также снижение кормовой базы", - отметила исполнительный директор ассоциации.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОРЛЫ, УЧЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]