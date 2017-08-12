Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил известного певца, ханенде, народного артиста республики Алима Гасымова орденом «Шараф» («Чести»), сообщает сайт главы государства.

«Алим Гасымов награжден орденом «Шараф» за заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана», - говорится в сообщении.

14 августа А.Гасымову исполняется 60 лет.

Р.Бабаев