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Культура 12.08.2017 15:16

Алим Гасымов награжден орденом «Шараф»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил известного певца, ханенде, народного артиста республики Алима Гасымова орденом «Шараф» («Чести»), сообщает сайт главы государства.

«Алим Гасымов награжден орденом «Шараф» за заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана», - говорится в сообщении.

14 августа А.Гасымову исполняется 60 лет.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕВЕЦ, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]