Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил известного певца, ханенде, народного артиста республики Алима Гасымова орденом «Шараф» («Чести»), сообщает сайт главы государства.
«Алим Гасымов награжден орденом «Шараф» за заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана», - говорится в сообщении.
14 августа А.Гасымову исполняется 60 лет.
Р.Бабаев
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