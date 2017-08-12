Макрон призывает избегать эскалации северокорейского кризиса

Президент Франции Эмманюэль Макерон призвал в субботу все стороны избегать эскалации кризиса вокруг КНДР.
"Президент Республики заверяет союзников и партнеров Франции в регионе (в Азии - ИФ), что солидарен с ними. Кроме того, он призывает всех проявить ответственность и избегать усиления напряженности", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
В документе отмечается, что президент Франции "обеспокоен усилением ядерной и баллистической угрозы КНДР. Это - угроза миру и международной безопасности".
Э.Макрон напомнил, что Париж призывает КНДР полностью отказаться от программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет.
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