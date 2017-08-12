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Дальнее зарубежье 12.08.2017 17:20

Макрон призывает избегать эскалации северокорейского кризиса

Президент Франции Эмманюэль Макерон призвал в субботу все стороны избегать эскалации кризиса вокруг КНДР.

"Президент Республики заверяет союзников и партнеров Франции в регионе (в Азии - ИФ), что солидарен с ними. Кроме того, он призывает всех проявить ответственность и избегать усиления напряженности", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

В документе отмечается, что президент Франции "обеспокоен усилением ядерной и баллистической угрозы КНДР. Это - угроза миру и международной безопасности".

Э.Макрон напомнил, что Париж призывает КНДР полностью отказаться от программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КНДР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]