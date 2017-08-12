Главы МИД РФ и Саудовской Аравии условились поддерживать диалог об урегулировании кризисов Ближнего Востока

Телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Бен Ахмедом Аль-Джубейром состоялся в субботу.

"Министры условились продолжить предметный диалог о путях урегулирования сохраняющихся в ближневосточном регионе кризисных ситуаций", - говорится в сообщении МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств "обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-саудовских отношений, включая график соответствующих контактов на различных уровнях".

"При этом было высказано солидарное мнение, что последовательное продвижение всесторонних связей отвечает долгосрочным интересам двух стран, служит обеспечению мира и стабильности на региональной и международной аренах", - отмечается в сообщении.