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СНГ 12.08.2017 17:47

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии условились поддерживать диалог об урегулировании кризисов Ближнего Востока

Телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Бен Ахмедом Аль-Джубейром состоялся в субботу.

"Министры условились продолжить предметный диалог о путях урегулирования сохраняющихся в ближневосточном регионе кризисных ситуаций", - говорится в сообщении МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств "обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-саудовских отношений, включая график соответствующих контактов на различных уровнях".

"При этом было высказано солидарное мнение, что последовательное продвижение всесторонних связей отвечает долгосрочным интересам двух стран, служит обеспечению мира и стабильности на региональной и международной аренах", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, САУДАРАВИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]