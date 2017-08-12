Останки древнего воина обнаружили при раскопках в Казахстане

В селе Баянаул Павлодарской области Казахстана археологи обнаружили останки воина тасмолинской культуры с бронзовым клинком, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" директор "Margulan Centre" при государственном педагогическом институте Тимур Смагулов.
"Мы не делали сенсацию из данной находки, тем не менее, это интересный, с исторической точки зрения, факт. Под курганом был погребен воин, который жил в этой местности 2600-2700 лет назад. Судя по останкам, это был молодой человек. Более глубокие выводы о находке можно будет сделать после того, как мы закончим реконструкцию и получим портретное изображение воина", - сказал Т.Смагулов.
По его словам, в настоящий момент перед учеными стоит задача создания музея под открытым небом.
"В перспективе мы планируем открыть музей под открытым небом и музей археологии Баянаула", - добавил он.
Тасмолинская культура - археологическая культура эпохи раннего железного века (7-3 века до н.э.), распространенная на территории Северного и Центрального Казахстана. Свое название культура получила по урочищу Тасмола в Павлодарской области, где был раскопан типичный для этой культуры могильник.
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