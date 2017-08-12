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Дальнее зарубежье 12.08.2017 18:38

КНДР должна взять на себя инициативу для нормализации отношений с США - глава МИД Великобритании

Северная Корея несет ответственность за обострение отношений с США, и потому именно она теперь должен предпринимать шаги по нормализации ситуации, заявил в субботу глава британского МИД Борис Джонсон.

"Северокорейский режим является причиной возникновения этой проблемы, и теперь им надо ее решить", - написал он в "Твиттере".

Б.Джонсон заявил, что "мировое сообщество стоит плечом к плечу, чтобы добиться прекращение агрессивных шагов со стороны КНДР".

"Мы работаем с США и нашими региональными партнерами, чтобы найти дипломатическое решение этого кризиса", - добавил британский министр.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КНДР, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]