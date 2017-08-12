КНДР должна взять на себя инициативу для нормализации отношений с США - глава МИД Великобритании

Северная Корея несет ответственность за обострение отношений с США, и потому именно она теперь должен предпринимать шаги по нормализации ситуации, заявил в субботу глава британского МИД Борис Джонсон.
"Северокорейский режим является причиной возникновения этой проблемы, и теперь им надо ее решить", - написал он в "Твиттере".
Б.Джонсон заявил, что "мировое сообщество стоит плечом к плечу, чтобы добиться прекращение агрессивных шагов со стороны КНДР".
"Мы работаем с США и нашими региональными партнерами, чтобы найти дипломатическое решение этого кризиса", - добавил британский министр.
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