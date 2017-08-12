Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 23,3 млн манатов на реконструкцию 29,8-километрового участка Гах-Закатала автодороги Гораган-Гах-Закатала в Гахском и Закатальском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Автодорога соединяет 22 населенных пункта, в которых проживают 37,3 тыс. человек.

Минфину поручено обеспечение выделения данных средств.

Р.Бабаев