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Дальнее зарубежье 12.08.2017 19:07

Сирийские военные отбили у ИГ последний крупный город в провинции Хомс

Сирийские правительственные войска сумели выбить террористов из группировки ИГ из города Ас-Сухне (провинция Хомс), сообщают в субботу государственные СМИ Сирии.

Таким образом, ИГ лишилось контроля над своим последним крупным городом в Хомсе.

Ас-Сухне расположен примерно в 50 км от Пальмиры и недалеко от границы с провинцией Дейр-эз-Зор, являющейся последним серьезным оплотом ИГ на сирийской территории

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Тэги: СИРИЯ, ВОЕННЫЕ, УСПЕХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]