Сирийские военные отбили у ИГ последний крупный город в провинции Хомс

Сирийские правительственные войска сумели выбить террористов из группировки ИГ из города Ас-Сухне (провинция Хомс), сообщают в субботу государственные СМИ Сирии.

Таким образом, ИГ лишилось контроля над своим последним крупным городом в Хомсе.

Ас-Сухне расположен примерно в 50 км от Пальмиры и недалеко от границы с провинцией Дейр-эз-Зор, являющейся последним серьезным оплотом ИГ на сирийской территории