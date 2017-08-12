Работающие люди - самые счастливые в Молдавии, показал опрос

Более 60% жителей Молдавии считают себя счастливыми людьми, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией "Focus Consulting".

Согласно результатам опроса, счастливыми считают себя 36,17% респондентов, еще 24,26%, чувствуют себя "скорее счастливыми". "Несчастливыми" признали себя 16,15% респондентов, "скорее всего несчастливыми" - 9,42%, затруднились ответить - 5,48%, не захотели отвечать на вопрос - 3,75%.

Социологическое исследование показало, что самые счастливые категории граждан - работающие. Они составили 52,88% из общего количества положительно ответивших на вопрос. На втором месте, но с большим отрывом, оказались пенсионеры - 18,62% и безработные - 18,45%. Менее счастливыми признали себя студенты - всего 10% из них считают себя счастливыми. Количество счастливых мужчин и женщин - практически одинаковое.

Что же касается "распределения счастья по регионам", самые счастливые люди живут в Гагаузии, где 59,15% граждан признали себя таковыми. В Кишиневе счастливцев 37,5%, на севере и юге - чуть менее 37%.

Опрос проводился во всех регионах Молдавии с 29 мая по 7 июля.

В опросе приняли участие 2000 человек из 139 населенных пунктов, за исключением Приднестровья. Опрос проводился с использованием планшетного оборудования и инновационных программных решений Focus, посредством прямого контакта с респондентом.