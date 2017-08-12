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СНГ 12.08.2017 19:40

Работающие люди - самые счастливые в Молдавии, показал опрос

Более 60% жителей Молдавии считают себя счастливыми людьми, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией "Focus Consulting".

Согласно результатам опроса, счастливыми считают себя 36,17% респондентов, еще 24,26%, чувствуют себя "скорее счастливыми". "Несчастливыми" признали себя 16,15% респондентов, "скорее всего несчастливыми" - 9,42%, затруднились ответить - 5,48%, не захотели отвечать на вопрос - 3,75%.

Социологическое исследование показало, что самые счастливые категории граждан - работающие. Они составили 52,88% из общего количества положительно ответивших на вопрос. На втором месте, но с большим отрывом, оказались пенсионеры - 18,62% и безработные - 18,45%. Менее счастливыми признали себя студенты - всего 10% из них считают себя счастливыми. Количество счастливых мужчин и женщин - практически одинаковое.

Что же касается "распределения счастья по регионам", самые счастливые люди живут в Гагаузии, где 59,15% граждан признали себя таковыми. В Кишиневе счастливцев 37,5%, на севере и юге - чуть менее 37%.

Опрос проводился во всех регионах Молдавии с 29 мая по 7 июля.

В опросе приняли участие 2000 человек из 139 населенных пунктов, за исключением Приднестровья. Опрос проводился с использованием планшетного оборудования и инновационных программных решений Focus, посредством прямого контакта с респондентом.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, ГРАЖДАНЕ, СЧАСТЬЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]