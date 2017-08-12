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12.08.2017 21:42

Трамп стремится разжечь конфликт в Латинской Америке - президент Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп, заявивший, что не исключает военного варианта решения кризиса на Венесуэле, стремится обострить обстановку в Латинской Америке, заявил в субботу венесуэльский президент Николас Мадуро.

По сообщению агентства ЭФЭ, Н.Мадуро предположил, что цель Вашингтона - "втянуть Латинскую Америку в конфликт".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ТРАМП, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]