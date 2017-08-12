Трамп стремится разжечь конфликт в Латинской Америке - президент Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп, заявивший, что не исключает военного варианта решения кризиса на Венесуэле, стремится обострить обстановку в Латинской Америке, заявил в субботу венесуэльский президент Николас Мадуро.

По сообщению агентства ЭФЭ, Н.Мадуро предположил, что цель Вашингтона - "втянуть Латинскую Америку в конфликт".