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Внешняя политика 13.08.2017 00:45

Азербайджан будет развивать военно-техническое сотрудничество с Россией - министр обороны Гасанов

Россия и Азербайджан намерены развивать всестороннее сотрудничество в сфере ВТС, сообщил журналистам в субботу министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

"У нас сотрудничество во многих направлениях в военной сфере развивается - в области ВТС, военного образования, совместных учений и занятий. Я считаю, что у нас перспективы большие, и в дальнейшем мы будем развивать это сотрудничество", - сказал он.

З.Гасанов напомнил, что РФ и Азербайджан проводили совместные учения в Каспийском море. Кроме того, многие офицеры и курсанты из Азербайджана получают образование в военных учебных заведениях РФ. "Очень много техники российского производства стоит на вооружении нашей армии", - добавил министр.

Говоря о "Танковом биатлоне", он высоко оценил организацию соревнований и напомнил, что в Азербайджане прошел "Кубок Каспия", где участвовали военно-морские силы четырех стран. "Организатором и вдохновителем этих Игр является Россия. Военные игры приобретают популярность - все больше и больше стран каждый год в них участвуют", - сказал З.Гасанов.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]