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Дальнее зарубежье 13.08.2017 11:03

Полицейский вертолет разбился в американском штате Виргиния, два человека погибли

Полиция штата Виргиния заявила о том, что один из ее вертолетов разбился неподалеку от города Шарлоттсвилля, находившиеся на борту два сотрудника полиции погибли.

"Полиция сообщила, что вертолет использовался для наблюдения за акциями протеста ультраправых и их противников в городе Шарлоттсвилле", - отмечается в сообщениях местных СМИ.

Как сообщалось, из-за столкновений между белыми националистами и их противниками в США в штате Виргиния введено чрезвычайное положение.

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Тэги: США, ВИРГИНИЯ, ПОЛИЦИЯ, ВЕРТОЛЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]