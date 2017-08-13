Полицейский вертолет разбился в американском штате Виргиния, два человека погибли

Полиция штата Виргиния заявила о том, что один из ее вертолетов разбился неподалеку от города Шарлоттсвилля, находившиеся на борту два сотрудника полиции погибли.

"Полиция сообщила, что вертолет использовался для наблюдения за акциями протеста ультраправых и их противников в городе Шарлоттсвилле", - отмечается в сообщениях местных СМИ.

Как сообщалось, из-за столкновений между белыми националистами и их противниками в США в штате Виргиния введено чрезвычайное положение.