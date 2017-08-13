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Дальнее зарубежье 13.08.2017 10:06

Задержан мужчина, управлявший врезавшимся в толпу в Шарлоттсвилле автомобилем - СМИ

Задержан двадцатилетний житель штата Огайо, который находился за рулем врезавшегося в толпу в центре американского города Шарлоттсвилля автомобиля, сообщают американские СМИ.

"Задержанному предъявлены обвинения в убийстве второй степени, нанесении телесных повреждений и неспособности остановить транспортное средство, что привело к дорожно-транспортному происшествию с жертвами", - отмечается в сообщении.

Задержанный житель Огайо врезался в субботу на своем автомобиле в толпу демонстрантов в городе Шарлоттсвилле, в результате один человек погиб, 26 получили травмы.

Как сообщалось, из-за столкновений между белыми националистами и их противниками в США в штате Вирджиния введено чрезвычайное положение

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Тэги: США, ВИРДЖИНИЯ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]