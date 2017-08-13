Задержан мужчина, управлявший врезавшимся в толпу в Шарлоттсвилле автомобилем - СМИ

Задержан двадцатилетний житель штата Огайо, который находился за рулем врезавшегося в толпу в центре американского города Шарлоттсвилля автомобиля, сообщают американские СМИ.

"Задержанному предъявлены обвинения в убийстве второй степени, нанесении телесных повреждений и неспособности остановить транспортное средство, что привело к дорожно-транспортному происшествию с жертвами", - отмечается в сообщении.

Задержанный житель Огайо врезался в субботу на своем автомобиле в толпу демонстрантов в городе Шарлоттсвилле, в результате один человек погиб, 26 получили травмы.

Как сообщалось, из-за столкновений между белыми националистами и их противниками в США в штате Вирджиния введено чрезвычайное положение