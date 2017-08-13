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СНГ 13.08.2017 09:48

Спасатели нашли заблудившуюся на Эльбрусе группу из пяти человек, пострадавших нет

Спасатели сопровождают вниз найденных на Эльбрусе спортсменов, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров в субботу.

"Группу нашли в 23:30, все живы-здоровы, идут обратно вместе", - сказал К.Беров.

Как сообщалось, в 19:45 поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 3800 метров над уровнем моря в районе перевала Хотютау заблудилась туристическая группа из пяти человек.

Для оказания им помощи вышли шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, используется две единицы техники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КБР, ЭЛЬБРУС, АЛЬПИНИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]