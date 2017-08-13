Спасатели нашли заблудившуюся на Эльбрусе группу из пяти человек, пострадавших нет

Спасатели сопровождают вниз найденных на Эльбрусе спортсменов, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров в субботу.

"Группу нашли в 23:30, все живы-здоровы, идут обратно вместе", - сказал К.Беров.

Как сообщалось, в 19:45 поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 3800 метров над уровнем моря в районе перевала Хотютау заблудилась туристическая группа из пяти человек.

Для оказания им помощи вышли шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, используется две единицы техники.