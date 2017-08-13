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СНГ 13.08.2017 10:35

По итогам "Армейских международных игр-2017" Россия заняла первое, Китай - второе, Казахстан - третье место в медальном зачёте

Россия заняла первое место, а Китай второе в неофициальном медальном зачете "Армейских международных игр", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"По результатам Армейских международных игр-2017 рейтинг стран в неофициальном медальном зачете выглядит следующим образом: 1 место - Российская Федерация, 2 место - Китайская Народная Республика, 3 место - Республика Казахстан", - рассказали в российском военном ведомстве.

В десятку лидеров также вошли Белоруссия, Азербайджан, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла и Иран. Российские военные заняли первые места в 19 конкурсах, китайские - в семи, казахские - в трех. В нескольких конкурсах первые места разделили между собой две сборные.

Всего для награждения участников Игр в 28 конкурсах подготовили более 2,5 тысяч медалей. Церемония закрытия "Армейских международных игр-2017" завершилась в субботу вечером в подмосковном Алабино праздничным концертом и салютом.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, ИГРЫ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]