Россия заняла первое место, а Китай второе в неофициальном медальном зачете "Армейских международных игр", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"По результатам Армейских международных игр-2017 рейтинг стран в неофициальном медальном зачете выглядит следующим образом: 1 место - Российская Федерация, 2 место - Китайская Народная Республика, 3 место - Республика Казахстан", - рассказали в российском военном ведомстве.

В десятку лидеров также вошли Белоруссия, Азербайджан, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла и Иран. Российские военные заняли первые места в 19 конкурсах, китайские - в семи, казахские - в трех. В нескольких конкурсах первые места разделили между собой две сборные.

Всего для награждения участников Игр в 28 конкурсах подготовили более 2,5 тысяч медалей. Церемония закрытия "Армейских международных игр-2017" завершилась в субботу вечером в подмосковном Алабино праздничным концертом и салютом.