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Дальнее зарубежье 13.08.2017 11:29

Сербия не собирается в НАТО - министр обороны республики

Министр обороны Сербии Александр Вулин заверил главу российского военного ведомства Сергея Шойгу, что Сербия не вступит в НАТО, пока он является министром обороны, а Александр Вучич - президентом страны.

"Продолжим проводить совместные учения. И продолжим вести политику военного нейтралитета. И пока во главе Республики Сербия президент Александр Вучич и пока я буду министром обороны, Сербия никогда не будет в НАТО", - сказал А.Вулин.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СЕРБИЯ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]