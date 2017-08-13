Сербия не собирается в НАТО - министр обороны республики

Министр обороны Сербии Александр Вулин заверил главу российского военного ведомства Сергея Шойгу, что Сербия не вступит в НАТО, пока он является министром обороны, а Александр Вучич - президентом страны.

"Продолжим проводить совместные учения. И продолжим вести политику военного нейтралитета. И пока во главе Республики Сербия президент Александр Вучич и пока я буду министром обороны, Сербия никогда не будет в НАТО", - сказал А.Вулин.