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Дальнее зарубежье 13.08.2017 11:58

Трамп заявил, что готов вместе с союзниками предпринимать политические, экономические и военные меры по КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что готов вместе с союзниками применять политические, экономические в военные инструменты для решения проблемы КНДР, говорится в коммюнике Белого дома.

"Президент Трамп заявил, что США готовы, действуя вместе с союзниками, использовать все имеющиеся дипломатические, экономические и военные меры, чтобы добиться этого (избавиться от северокорейской ядерной угрозы - ИФ)", - отмечается в документе.

Лидеры США и Франции выразили готовность работать над тем, чтобы добиться выполнения санкций ООН против КНДР и прийти к денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]