В Ингушетии в результате обстрела погиб полицейский - источник

В Ингушетии разыскивают неизвестных, обстрелявшие машину сотрудника полиции, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник в силовых структурах региона.

"В ночь на 13 августа в Назрановском районе Ингушетии на дороге в районе села Али-Юрт неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия машину замначальника ППС Малгобека Тамбиева, в результате чего от полученных тяжелых ранений он скончался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в республике объявлен план "Перехват", проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к данному преступлению. По предварительным данным, огонь велся из автомобиля "Лада-Приора" белого цвета. Сейчас все силы брошены на поиск данного автомобиля.