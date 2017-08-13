Трамп осудил насилие в Вирджинии

Президент США Дональд Трамп осудил события в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния), назвав их "абсолютным проявлением ненависти и фанатизма".
"Мы внимательно следим за ужасными событиями в Шарлоттсвилле", - подчеркнул он.
Д.Трамп сообщил, что поговорил с губернатором Вирджинии Терри Маколиффом. "Мы сошлись во мнении, что ненависть и такое разделение должны остановиться прямо сейчас", - сказал он.
"Сейчас нам жизненно необходимо быстро восстановить закон и порядок, и защитить жизни невинных. Ни один гражданин не должен бояться за свою безопасность в нашем обществе. И ни один ребенок не должен бояться выходить на улицу играть или быть со своими родителями", - отметил президент США.
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс в свою очередь сообщил о начале расследования, которое будет проведено при полной поддержке со стороны министерства юстиции.
В штате введен режим чрезвычайного положения.
Выступления, переросшие в беспорядки, произошли в Шарлоттсвилле после того, как ультраправые выступили против планов местных властей убрать из городского "Парка эмансипации" статую генерала Роберта Ли, выступавшего в годы гражданской войны в США на стороне конфедератов.
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