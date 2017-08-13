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Внешняя политика 13.08.2017 11:03

Закир Гасанов принял участие в церемонии закрытия соревнований «Армейские международные игры-2017»

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял участие в торжественной церемонии закрытия соревнований «Армейские международные игры – 2017», сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В последний день соревнований официальные гости наблюдали за состязанием команд, вышедших в финальную часть соревнований, и приняли участие в награждении военнослужащих, выигравших различные конкурсы», - сказано в сообщении.

Министр обороны России Сергей Шойгу и первый замминистра обороны, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетили «Дом дружбы», который был организован в рамках «Армейских международных игр».

Здесь они, встретившись с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, вместе посетили азербайджанский павильон выставки образцов культуры стран-участниц, где близко ознакомились с экспонатами, отражающими азербайджанскую историю, культуру, традиции и быт.

В сообщении отмечается, что представители ВС Азербайджана на высоком уровне представили страну на конкурсах «Кубок моря», «Танковый биатлон», «Полевая кухня», «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня», проведенных в рамках «Армейских международных соревнований».

Р.Бабаев

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Тэги: АРМИЯ, ИГРЫ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]