Закир Гасанов принял участие в церемонии закрытия соревнований «Армейские международные игры-2017»

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял участие в торжественной церемонии закрытия соревнований «Армейские международные игры – 2017», сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«В последний день соревнований официальные гости наблюдали за состязанием команд, вышедших в финальную часть соревнований, и приняли участие в награждении военнослужащих, выигравших различные конкурсы», - сказано в сообщении.
Министр обороны России Сергей Шойгу и первый замминистра обороны, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетили «Дом дружбы», который был организован в рамках «Армейских международных игр».
Здесь они, встретившись с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, вместе посетили азербайджанский павильон выставки образцов культуры стран-участниц, где близко ознакомились с экспонатами, отражающими азербайджанскую историю, культуру, традиции и быт.
В сообщении отмечается, что представители ВС Азербайджана на высоком уровне представили страну на конкурсах «Кубок моря», «Танковый биатлон», «Полевая кухня», «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня», проведенных в рамках «Армейских международных соревнований».
Р.Бабаев
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