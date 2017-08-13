Возгорание на месторождении в ХМАО, при котором пострадали восемь человек, тушат 100 пожарных - Минэнерго

Открытое горение на Ван-Еганском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе не прекращается, к тушению привлечены 100 сотрудников пожарной охраны и 31 единица спецтехники, сообщили в Минэнерго РФ.

Отмечается, что пожарными расчётами также производится орошение трёх скважин расположенных рядом.

Как сообщалось, в четверг вечером при подъёме оборудования на Ван-Еганском месторождении (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") возле города Радужный произошло возгорание. Травмы получили восемь человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии. Все они являются гражданами Украины, работающими в ХМАО вахтовым методом.

В сургутской городской клинической больнице утром в воскресенье сообщили "Интерфаксу", что состояние пострадавших остаётся без изменений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).