Более трети россиян не бросят работу, даже если у них будет достаточно денег для жизни - опрос

Почти половина работающих россиян получает удовольствие от своей работы, около трети трудятся не по той специальности, которой обучались, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
В ходе исследования, проведенного 22-23 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ, 45% россиян сообщили, что в настоящий момент не работают, остальные трудятся в бюджетных (22%) и частных (31%) организациях.
Среди работающих россиян 20% трудятся по той специальности, которую они получили в высшем или среднем учебном заведении, 28% - по другой специальности, а 5% признались, что не имеют специального образования.
Говоря о том, что им нравится в их работе, респонденты указали, что "занимаются любимым делом" (9%), отметили "хороший коллектив, хорошие отношения с начальством" (8%), "постоянную, приемлемую зарплату" и "удобный график" (по 6%).
Не нравится работающим россиянам "низкая, нерегулярная зарплата" (13%) и "тяжелая работа, большие нагрузки" (6%).
По словам 48% респондентов (среди тех, кто работает), они получают удовольствие от того, чем занимаются.
Кроме того 36% работающих россиян сказали, что не бросили бы работу, даже если бы имели достаточно денег, чтобы вообще никогда больше трудиться. Противоположный ответ дали 17%.
Отвечая на соответствующий вопрос, 30% работающих россиян высказали мнение, что лучше по возможности не менять место работы, в идеале - всю жизнь работать в одной организации. В свою очередь 20% считают, что место работы надо время от времени менять.
Закир Гасанов принял участие в церемонии закрытия соревнований «Армейские международные игры-2017»
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов - Минобороны
Азербайджан будет развивать военно-техническое сотрудничество с Россией - министр обороны Гасанов
Германская EWE впервые превратит газохранилища в соляных пещерах в гигантский аккумулятор
Страны Балтии за две недели выработают общую позицию по региональному рынку СПГ, заявляют в Вильнюсе
Алим Гасымов награжден орденом «Шараф»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
«Жигули» перевернулись в овраг в Азербайджане, погиб 1 человек – МВД
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Ведущие специалисты нефтегазовой отрасли поделятся опытом на Каспийской технической конференции и выставке 2017 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»