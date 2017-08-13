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СНГ 13.08.2017 15:54

Более трети россиян не бросят работу, даже если у них будет достаточно денег для жизни - опрос

Почти половина работающих россиян получает удовольствие от своей работы, около трети трудятся не по той специальности, которой обучались, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

В ходе исследования, проведенного 22-23 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ, 45% россиян сообщили, что в настоящий момент не работают, остальные трудятся в бюджетных (22%) и частных (31%) организациях.

Среди работающих россиян 20% трудятся по той специальности, которую они получили в высшем или среднем учебном заведении, 28% - по другой специальности, а 5% признались, что не имеют специального образования.

Говоря о том, что им нравится в их работе, респонденты указали, что "занимаются любимым делом" (9%), отметили "хороший коллектив, хорошие отношения с начальством" (8%), "постоянную, приемлемую зарплату" и "удобный график" (по 6%).

Не нравится работающим россиянам "низкая, нерегулярная зарплата" (13%) и "тяжелая работа, большие нагрузки" (6%).

По словам 48% респондентов (среди тех, кто работает), они получают удовольствие от того, чем занимаются.

Кроме того 36% работающих россиян сказали, что не бросили бы работу, даже если бы имели достаточно денег, чтобы вообще никогда больше трудиться. Противоположный ответ дали 17%.

Отвечая на соответствующий вопрос, 30% работающих россиян высказали мнение, что лучше по возможности не менять место работы, в идеале - всю жизнь работать в одной организации. В свою очередь 20% считают, что место работы надо время от времени менять.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РАБОТА, ОТНОШЕНИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]