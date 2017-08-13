Дожди, грозы и шквалистый ветер придут на смену жаре в Москве

Жара с максимальными температурами до 29 градусов в понедельник сменится умеренной прохладой с дождями, грозами и сильным ветром, сообщает Гидрометцентр России.

По данным ведомства, в ночь на понедельник в Москве пройдет небольшой дождь, в отдельных районах возможна гроза, температура опустится до 16-18 градусов.

Днем в столичном регионе ожидается до 24-26 градусов, пройдет дождь, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. В некоторых районах может выпасть до 7 мм осадков.

По расчетам синоптиков, к утру вторника в Москве местами может выпасть до 13 мм осадков или более 15% месячной нормы, которая в августе составляет 77 мм.