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СНГ 13.08.2017 13:49

Дожди, грозы и шквалистый ветер придут на смену жаре в Москве

Жара с максимальными температурами до 29 градусов в понедельник сменится умеренной прохладой с дождями, грозами и сильным ветром, сообщает Гидрометцентр России.

По данным ведомства, в ночь на понедельник в Москве пройдет небольшой дождь, в отдельных районах возможна гроза, температура опустится до 16-18 градусов.

Днем в столичном регионе ожидается до 24-26 градусов, пройдет дождь, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. В некоторых районах может выпасть до 7 мм осадков.

По расчетам синоптиков, к утру вторника в Москве местами может выпасть до 13 мм осадков или более 15% месячной нормы, которая в августе составляет 77 мм.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, ПОГОДА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]